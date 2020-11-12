В Узбекистане в ДТП погиб старший прокурор и его водитель

CentralAsia (UZ) - Служебный автомобиль прокуратуры Сурхандарьинской области столкнулся с тепловозом. В ДТП погибли старший прокурор и водитель, заместитель прокурора области был госпитализирован, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Инцидент произошёл 7 ноября, примерно в 21:30, когда служебный автомобиль столкнулся с движущимся тепловозом.

В результате ДТП на месте скончались водитель автомобиля У. Каттаев и старший прокурор областной прокуратуры Б. Эргашев. Заместитель прокурора области Х. Куллиев был доставлен в больницу с телесными повреждениями.

По данному факту областная прокуратура возбудила уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса.