В Узбекистане перепись населения перенесли на 2023-й год

- Узбекистан, общество
- 18:16, 12 ноября 2020
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CentralAsia (UZ) - Согласно указу президента Шавката Мирзиёева, первая в истории перепись населения в Узбекистане должна была пройти в 2022 году.
Учитывая пандемическую ситуацию в стране и в мире, власти решили перенести сроки проведения всенародной переписи населения на 2023 год, сообщил Госкомстат.
В ведомстве отметили, что перепись населения, запланированная на 2020 год в Российской Федерации, Казахстане и Республике Армения, перенесена на 2021 год.
Согласно законодательству, перепись населения должна проводиться не реже одного раза в 10 лет.