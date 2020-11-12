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  12 ноября 2020
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В Узбекистане перепись населения перенесли на 2023-й год

CentralAsia (UZ) -  Согласно указу президента Шавката Мирзиёева, первая в истории перепись населения в Узбекистане должна была пройти в 2022 году.

Учитывая пандемическую ситуацию в стране и в мире, власти решили перенести сроки проведения всенародной переписи населения на 2023 год, сообщил Госкомстат.

В ведомстве отметили, что перепись населения, запланированная на 2020 год в Российской Федерации, Казахстане и Республике Армения, перенесена на 2021 год.

Согласно законодательству, перепись населения должна проводиться не реже одного раза в 10 лет.

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