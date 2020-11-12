Сердар Бердымухамедов в ближайшее время покинет пост министра промышленности, - СМИ

CentralAsia (TM) - Сын президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в ближайшее время покинет пост министра промышленности.

Как сообщил источник turkmen.news, близкий к аппарату президента, Сердара Бердымухамедова ожидает перевод либо в Высшую контрольную палату, либо в верхнюю палату Милли Генгеша (парламента).

Источник издания отметил, что, скорее всего, назначение будет на руководящий пост в Высшей контрольной палате, поскольку Милли Генгеш как орган еще не сформирован. Изменения в Конституцию, предусматривающие создание двухпалатного парламента, были приняты лишь недавно. Верхней палатой стал Халк Маслахаты, до сих пор считавшийся внепарламентским органом, а нижней — старый парламент Меджлис. Глава Халк Маслахаты будет временно занимать пост президента в случае, если тот не сможет исполнять свои обязанности. С другой стороны, экс-президенты теперь имеют право на пожизненное членство в Халк Маслахаты.

Аналитики рассматривают создание двухпалатного парламента как возможное начало кампании по передаче власти от Бердымухамедова-старшего Сердару.

Сердар Бердымухамедов родился в 1981 году. В 2001 году он окончил Туркменский сельскохозяйственный университет по специальности «инженер-технолог», после чего работал в Ассоциации пищевой промышленности, сделав двухлетний перерыв для прохождения службы в армии. Через два года после прихода отца к власти, в 2008 году, Сердар был направлен на работу в посольство Туркменистана в России. Параллельно он окончил Дипломатическую академию МИД РФ. Затем Бердымухамедова-младшего перевели в представительство Туркменистана при ООН в Женеве. В 2013 году он прошел образовательную программу Женевского центра политики безопасности.

В 2013-2016 годах Сердар занимал пост заместителя директора Госагентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов Туркменистана (ныне упразднено). Затем он был избран депутатом Меджлиса. В 2018 году его назначили заместителем министра иностранных дел. В 2019 году Сердар был переведен на должность хякима Ахалского велаята, а в феврале 2020 года он был назначен министром промышленности.