Сотрудники международного аэропорта Ашхабада отправлены в отпуск до апреля

CentralAsia (TM) - Сотрудники международного аэропорта Ашхабада отправлены в отпуск до 1 апреля 2021 года. При этом сам аэропорт начал обслуживать внутренние рейсы авиакомпании «Туркменистан», сообщили источники turkmen.news в столице страны. Самолеты, прибывшие из регионов, теперь подруливают к рукавам международного терминала. Раньше после приземления лайнеры направлялись к терминалу внутренних рейсов, но он сейчас закрыт.

Официально отмена международных рейсов пока продлена лишь до 31 декабря. Регулярное авиасообщение было прервано в марте. С августа власти организуют вывозные рейсы для граждан, застрявших за рубежом. Но те международные рейсы, которые выполняются, принимает аэропорт Туркменабада, а не столица. Там же, в Лебапском велаяте, организован карантинный лагерь для прибывших из-за рубежа.

Покинуть страну могут иностранцы (в основном они отбыли рейсами, которые организовали их собственные страны или компании-работодатели). После краткого перерыва возможность вылета в середине октября дали супругам и детям иностранцев, а также тем, кто имеет постоянный вид на жительство в каком-либо зарубежном государстве.

Источники turkmen.news заявляют, что состав пассажиров самолетов, покидающих Туркменистан, проверяется довольно строго. Так, на рейс авиакомпании S7 в Россию 26 октября допустили только граждан России и людей с двойным гражданством. Восемь человек сняли с рейса, включая тех, у кого был статус переселенца.

Также теоретически существует возможность покинуть страну при необходимости лечения за рубежом. Но как работает эта схема и работает ли она, выяснить пока не удалось. По некоторым данным, люди, которых не могут вылечить в Туркменистане, сейчас просто умирают, не дождавшись решения вопроса с вылетом.

Количество внутренних рейсов сейчас ограничено, а цена билетов на них неофициально завышается в 15-17 раз. Железнодорожное и автобусное сообщение между регионами прекращено, некоторые автодороги перекрыты. Самолеты остались единственным видом транспорта, на котором можно добраться из региона в регион. Перед поездкой гражданин обязан доказать, что эта поездка необходима. До недавних пор справки о необходимости поездок выдавали в отделениях полиции. Там документ легко оформляли за взятку. Но в начале ноября процесс оформления разрешения на выезд ужесточили, теперь этим занимаются межведомственные комиссии.