Состоялся форум «Монгольская облепиха на мировой рынок»

CentralAsia (MNG) - «Монгольская облепиха на мировой рынок», первый форум кластера облепихи, прошел 10 ноября в Монгольской национальной торгово-промышленной палате (MНТПП). Участники форума провели презентации и дискуссии по темам государственной политики в области фруктового сектора, возможностей экспорта продукции из облепихи на мировой рынок и развития кластера облепихи.

MНТПП и Ассоциация немецких торгово-промышленных палат успешно реализуют проект «Pro Value» в аймаке Увс с целью поддержки цепочки создания стоимости облепихи.





Кроме того, в 2018 году был запущен финансируемый Европейским союзом проект помощи Монголии в области торговли (Trade Related Assistance to Mongolia - TRAM), и стороны работают над диверсификацией экономики Монголии, усилением производства продукции с добавленной стоимостью, не связанной с добычей полезных ископаемых, для обеспечения лучшего доступа монгольской экспортной продукции к международные рынки, а также для повышения потенциала государственных и частных организаций.





«Фрукты и ягоды выращиваются примерно на семи тысячах гектаров по всей стране, из них облепиха составляет более 90 процентов. Мы ориентируемся на экспорт чистого облепихового масла и сока, которые являются двумя основными полуфабрикатами, ориентированными на экспорт. Поскольку потребители в зарубежных странах проявляют большой интерес к этой продукции, следует уделять больше внимания ее экспорту наряду с обеспечением внутренних потребностей. Монгольская национальная ассоциация фруктов и ягод с 2012 года сотрудничает с Институтом экономики в области развития кластера облепихи. Благодаря сотрудничеству определенное количество продукции из облепихи экспортируется в такие страны, как Япония, Корея и Тайвань. Кроме того, мы работаем рука об руку с проектами Pro Value и TRAM по экспорту продуктов из облепихи, особенно облепихового масла, на европейский рынок начинающих», - сказал член правления кластера облепихи в Монголии Д.Насанжаргал. «Из облепихи можно производить коньяк, игристое вино и широкий ассортимент косметики. Облепиховое масло – один из важнейших ингредиентов в продуктах питания, пищевых добавках и косметике», -добавил Д.Насанжаргал.

Председатель Совета директоров АО «Uvs Food» Л.Мөнхнаран отметил, что бассейн озера Увс является всемирно признанной природной комплексной экосистемой, а выращивание дикорастущих ягод и фруктов, произрастающих в этой местности, является главной особенностью и преимуществом нашей продукции. В Увс-аймаке также существует союз производителей и производителей облепихи, которые впервые зарегистрировали географическое указание «Увс-чацаргана» или «Увс-облепиха» в Монголии. Это делает нашу продукцию отличительной, а ее происхождение — ясным. Наша компания использует сверхкритическую СО2 экстракцию для производства облепихового масла. Кроме того, немецкие технологии применяются в производстве варенья и сока из облепихи. Также мы реализуем долгосрочную программу по экспорту нашей продукции. Цель программы — внедрение системы менеджмента качества на всех уровнях компании. Глобальный стандарт G.A.P также применяется при выращивании облепихи. Ожидается, что эти усилия создадут условия, чтобы качество облепихи аймака Увс — «Увс-чацаргана» было признано и распознано во всем мире.





В рамках форума состоялась церемония вручения сертификата облепихи. Участники форума поделились своими взглядами и опытом по пяти темам, включая разработку продуктов и инновации, стратегию выхода на рынок ЕС и брендинг.

В открытии кластера облепихи и его первом форуме приняли участие более 100 делегатов компаний и хозяйствующих субъектов, производящих и экспортирующих продукцию из облепихи.









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