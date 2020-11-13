Положительное сальдо внешней торговли Монголии составило $1,6 млрд

CentralAsia (MNG) - По данным Главного таможенного управления, за первые десять месяцев 2020 года общий внешнеторговый оборот достиг 10 млрд 423,1 млн долларов США, что на 1 млрд 170,1 млн долларов США или 10,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Экспорт превысил импорт на 1 млрд 549,1 млн долларов США, сальдо внешней торговли было положительным.

Экспорт товаров и сырья составил 5 млрд 986,1 млн долларов США, что на 8,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего количества вывезенных товаров:

- Минеральные продукты 4 млрд 228,0 млн долларов США или 70,6 процента;

- Экспорт жемчуга, драгоценных и полудрагоценных камней, драгоценных металлов и ювелирных изделий составил 1 блж; 324,4 млн долларов США или 22,1%;

- Необработанные шкуры и кожи, обработанные шкуры, кожи, меха и изделия из них 6,9 млн долларов США или 0,1%;

- Текстиль и текстильные изделия оцениваются в 254,3 миллиона долларов или 4,2%, что составляет 97% от общего объема экспорта.

За первые 10 месяцев 2020 года 100% сырой нефти, железной руды, медного концентрата и цинкового концентрата, 95,2% угля в Китае, 76,2% плавикового шпата в Китае, 23,5% в России, а также большая часть переработанных и необработанных шкур и кожи крупного рогатого скота экспортировалась в Китай, 80,5% гребенного кашемира было экспортировано в Италию, а 100% промытого козьего кашемира было экспортировано в Китай.

Экспорт необработанного или полуобработанного золота:

Великобритания - 4,1%

Сингапур - 4,8%

91,1% было экспортировано в Швейцарию, что составляет 92,6% от общего объема экспорта.

Общее количество ввезенных товаров:

- Механическое оборудование и запчасти, электрические приборы и запчасти 904,8 млн долларов США или 20,4%;

- Минеральные продукты 807,6 млн долларов США или 18,2 процента (в том числе нефтепродукты 647,4 млн долларов США или 80,2%);

-Продукты животного, морские продукты и растительного происхождения и продукты питания 545,8 млн долларов США или 12,3%;

-Воздушные транспорты и их части 735,4 млн долларов США или 16,6%;

-Цветные металлы и металлопродукция 478,6 млн долларов США или 10,8%;

-На химические и связанные с ними промышленные товары пришлось 304,3 млн.долларов США или 6,9%, или 85,2 процента от общего объема импорта.

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