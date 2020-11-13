В октябре этого года в Монголии родились 146 близнецов

CentralAsia (MNG) - На национальном уровне за первые десять месяцев 2020 года родили 63,4 тысячи матерей, что на 1417 (2,2%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было зарегистрировано 197 (0,3%) домашних родов, что на 1 (0,5%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным «Электронной регистрации рождений» Минздрава страны в октябре 2020 года родили 6150 матерей, а 6224 детям были присвоены регистрационные номера.

Из общего числа новорожденных 3213 – мальчики, 3011 – девочки, 146 – близнецы.

Средний вес новорожденных составил 3409 граммов, а средний рост новорожденных – 50,8 см.

Нормы роста и веса новорожденных, установленные ВОЗ, учитывают пол ребенка: для мальчиков и девочек они разные. Для новорожденных девочек средний вес в норме составляет 3,2 кг. При этом нижняя граница веса для девочек равна 2,8 кг, а верхней границей в пределах нормы считается вес 3,7 кг. А для новорожденных мальчиков среднее значение нормы веса равно 3,3 кг. Вес в пределах 2,9–3,9 кг считается нормальным.

Нормы роста новорожденных девочек, по данным ВОЗ, составляют 47,3–51 см, а среднее значение – 49,1 см. Для мальчиков считается нормальным рост от 48 до 51,8 см.

Средний показатель нормы роста для новорожденных мальчиков составляет 49,9 см.

Что касается возрастных групп матерей, 3,3 процента матерей рожали в возрасте до 20 лет, 92,4 процента – в возрасте от 20 до 39 лет и 4,3 процента – в возрасте 40 лет и старше.

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