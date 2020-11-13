В Монголии урожай картофеля увеличился на 26,5% по сравнению с прошлым годом

CentralAsia (MNG) - Отчет по уборке урожая показал, что на 1 ноября собрано 393,9 тыс.тонн зерновых, 239,3 тыс.тонн картофеля и 111,9 тыс. тонн овощей, и заготовлено 968,9 тыс. тонн сена, 30,6 тыс. тонн самодельных кормов и 3,2 тыс. тонн силосных культур.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года урожай картофеля увеличился на 50,1 тыс.тонн или 26,5%. Урожай овощей увеличился на 20,8 тыс.тонн или на 22,8%.

Напротив, уборка сена снизилась на 161,5 тыс.тонн или 14,3%, кормов ручной работы — на 9,0 тыс.тонн или 22,7%, убранных зерновых — на 3,3 тыс.тонн или 0,8%, силосных культур — на 2,1 тыс.тонн или 39,6%. соответственно.

По состоянию на 1 ноября в аймаках Сэлэнгэ, Төв, Булган, Дорнод и Хубсугул собрано 5,7-41,9% урожая зерновых, в аймаках Төв и Сэлэнгэ — 13,6-63,5% картофеля, а в аймаках Сэлэнгэ, Төв, Дархан-Уул и Ховд — от 10,7 до 29,1% овощей.

Урожай зерновых в аймаках Говь-Алтай, Завхан, Орхон, Сухэ-Батор, Дорнод, Хэнтий, Дархан-Уул и Сэлэнгэ увеличился на 93,6 тонны до 32,0 тыс.тонн или 16,8 процента и в 3,4 раза, где снизился на 0,3 тонны до 25,4 тыс.тонн или 4,7 -59,3 процента в других аймаках.





Урожай картофеля в аймаках Өмнөговь, Завхан, Өвөрхангай, Ховд, Архангай и Сэлэнгэ снизился на 12,0 тонн до 937,0 тонн или на 2,7-26,5 процента. Напротив, в других аймаках он увеличился на 2,3 тонны до 47,7 тыс.тонн или на 2,7-45,7 процента.

В городе Улан-Батор и в аймаках Дорноговь, Баянхонгор, Завхан и Архангай урожай овощей снизился на 29,0 тонны до 152,5 тыс. тонн или 0,7-13,4 процента, тогда как в других аймаках он увеличился на 1,7 тонны до 9,4 тыс.тонн или 0,1-75,1 процента.

В аймаках Орхон, Говьсумбэр, Сэлэнгэ, Дорноговь, Булган, Дорнод, Дархан-Уул и в городе Улан-Батор сбор сена увеличился на 148,5 тонны до 12,1 тыс.тонн или 1,8-71,1 процента, где снизился на 0,3-80,0 тыс.тонн или 2,2-86,5 процентов в других аймаках.

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