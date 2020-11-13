[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия приостановила все запланированные чартерные рейсы на ноябрь

CentralAsia (MNG) -  11 ноября Государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) решила приостановить все чартерные рейсы, запланированные на ноябрь, для репатриации монголов, застрявших в регионах мира, пораженных пандемией.

По словам вице-премьера Я.Содбаатар, все полеты будут приостановлены на неопределенный период до тех пор, пока правительство не возьмет под контроль местные случаи передачи инфекции, которые начались с водителя грузовика, у которого было подтверждено наличие коронавирусной инфекции после выхода из изолятора.

11 ноября Монголия репатриировала более 160 своих граждан из Токио чартерным рейсом, выполнявшимся монгольскими авиалиниями MIAT. 12 ноября авиакомпания выполняет очередной рейс в Сеул для пассажиров, подавших заявку на полет в Южную Корею; однако самолет вернулся без пассажиров — только с медицинским оборудованием.

Впоследствии приостановлены следующие чартерные рейсы:

- в Сеул 13, 18, 20 и 27 ноября

- во Франкфурт 19 ноября

-в Токио 25 ноября.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Таджикистане число зараженных коронавирусом приблизилось к 11,5 тысячам
  • Пентагон готовится к битвам 5G-будущего, - The Wall Street Journal
  • В Ташкенте задержали ВИЧ-инфицированных трансвеститов, оказывавших интимные услуги


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com