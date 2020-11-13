Монголия приостановила все запланированные чартерные рейсы на ноябрь

CentralAsia (MNG) - 11 ноября Государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) решила приостановить все чартерные рейсы, запланированные на ноябрь, для репатриации монголов, застрявших в регионах мира, пораженных пандемией.

По словам вице-премьера Я.Содбаатар, все полеты будут приостановлены на неопределенный период до тех пор, пока правительство не возьмет под контроль местные случаи передачи инфекции, которые начались с водителя грузовика, у которого было подтверждено наличие коронавирусной инфекции после выхода из изолятора.

11 ноября Монголия репатриировала более 160 своих граждан из Токио чартерным рейсом, выполнявшимся монгольскими авиалиниями MIAT. 12 ноября авиакомпания выполняет очередной рейс в Сеул для пассажиров, подавших заявку на полет в Южную Корею; однако самолет вернулся без пассажиров — только с медицинским оборудованием.

Впоследствии приостановлены следующие чартерные рейсы:

- в Сеул 13, 18, 20 и 27 ноября

- во Франкфурт 19 ноября

-в Токио 25 ноября.

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