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  13 ноября 2020
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Монгольский сумоист пятый день подряд лидирует на басё профессионального сумо Японии

CentralAsia (MNG) -  8 ноября в Кокугикане начался Ноябрьский басё.

Озэки Такакэйсё, комусуби Тэрунофудзи Ган-Эрдэнэ, четырнадцатый маэгасира Востока Тиёнокуни и семнадцатый маэгасира Востока Симаноуми добились пятых побед в пятый день Ноябрьского басё.

12 ноября Тэрунофудзи Ган-Эрдэнэ, захватив маваси Хокутофудзи левой кистью поверх правой руки, впечатал четвертого маэгасира Востока в глину броском-уватэнагэ.

Кроме того великий монгольский йокодзуна Хакухо объявил в последний момент, за несколько часов до обнародования расписания первых поединков, что он решил пропустить Ноябрьский басё.

Белый феникс воспользовался рекомендацией врачей, советовавших 35-летнему великому чемпиону поберечь правое колено, прооперированное в августе.

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