Вузы Узбекистана со следующей недели вернутся к традиционной форме обучения

CentralAsia (UZ) - Вузы Узбекистана вернутся к традиционной форме обучения с 16 ноября этого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.

Как отмечает Минвуз, данное решение приняла республиканская спецкомиссия на заседании 12 ноября.

Согласно решению комиссии, со следующего понедельника студенты будут продолжать учебный процесс в традиционном формате на основе мер и планов, разработанных вузом.

Из-за пандемии коронавируса большинство узбекских студентов и по сей день получают дистанционное обучение.

Ранее студенты, комментируя план Министерства высшего и среднего специального образования по возвращению к традиционным формам образования, выразили обеспокоенность по поводу того, что количество случаев заражения коронавирусом увеличится, если они вернутся к очной форме обучения.