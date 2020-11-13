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  13 ноября 2020
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Вузы Узбекистана со следующей недели вернутся к традиционной форме обучения

CentralAsia (UZ) -  Вузы Узбекистана вернутся к традиционной форме обучения с 16 ноября этого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.

Как отмечает Минвуз, данное решение приняла республиканская спецкомиссия на заседании 12 ноября.

Согласно решению комиссии, со следующего понедельника студенты будут продолжать учебный процесс в традиционном формате на основе мер и планов, разработанных вузом.

Из-за пандемии коронавируса большинство узбекских студентов и по сей день получают дистанционное обучение.

Ранее студенты, комментируя план Министерства высшего и среднего специального образования по возвращению к традиционным формам образования, выразили обеспокоенность по поводу того, что количество случаев заражения коронавирусом увеличится, если они вернутся к очной форме обучения.

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