Число случаев коронавируса в Таджикистане достигло 11 496

- Таджикистан, общество
- 9:15, 13 ноября 2020
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CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане коронавирус выявлен у 40 человек, сообщает единый национальный портал по борьбе с COVID-19.
За сутки 42 человека были выписаны после полного выздоровления, случаи смерти не зафиксированы.
Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 11 496 человек, из них выздоровели 10 853 пациента, скончались 84 человека.
Коронавирус в Таджикистане
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