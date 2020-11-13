Число случаев коронавируса в Таджикистане достигло 11 496

CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане коронавирус выявлен у 40 человек, сообщает единый национальный портал по борьбе с COVID-19.

За сутки 42 человека были выписаны после полного выздоровления, случаи смерти не зафиксированы.

Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 11 496 человек, из них выздоровели 10 853 пациента, скончались 84 человека.

Коронавирус в Таджикистане

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