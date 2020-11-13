На утро 13 ноября в Казахстане выявили 638 новых случаев коронавируса. Всего — 119 129

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 638 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 13 ноября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 261;

- Костанайская область - 53;

- город Нур-Султан - 51;

- Павлодарская область - 49;

- Северо-Казахстанская область - 43;

- город Алматы - 39;

- Акмолинская область - 37;

- Западно-Казахстанская область - 30;

- Карагандинская область - 17;

- Алматинская область - 16;

- Атырауская область - 12;

- Актюбинская область - 10;

- Жамбылская область - 7;

- город Шымкент - 4;

- Туркестанская область - 4;

- Мангистауская область - 3;

- Кызылординская область - 2.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 119 129 случаев заражения коронавирусом, скончались около 1,9 тыс. человек.

Коронавирус в Казахстане

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