На утро 13 ноября в Казахстане выявили 638 новых случаев коронавируса. Всего — 119 129

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 638 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 13 ноября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 261;
- Костанайская область - 53;
- город Нур-Султан - 51;
- Павлодарская область - 49;
- Северо-Казахстанская область - 43;
- город Алматы - 39;
- Акмолинская область - 37;
- Западно-Казахстанская область - 30;
- Карагандинская область - 17;
- Алматинская область - 16;
- Атырауская область - 12;
- Актюбинская область - 10;
- Жамбылская область - 7;
- город Шымкент - 4;
- Туркестанская область - 4;
- Мангистауская область - 3;
- Кызылординская область - 2.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 119 129 случаев заражения коронавирусом, скончались около 1,9 тыс. человек.