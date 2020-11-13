В Узбекистане названы категории граждан, которые сдают обязательное тестирование на COVID-19

CentralAsia (UZ) - Член штаба по борьбе с коронавирусом Барно Абдусаматова рассказала, кто обязан сдавать тест на COVID-19 в Узбекистане. В ходе брифинга в Агентстве информации и массовых коммуникаций Абдусаматова сообщила, что обязательное лабораторное обследование должны пройти все граждане, которые вернулись на территорию Узбекистана, передает Кун.уз.



Также пройти тесты необходимо узбекистанцам старше 65 лет, которые обратились за медицинской помощью с симптомами респираторных заболеваний.

Кроме того, лица, которые контактировали с больными, обязаны сдать соответствующий тест.

Обязаны сдавать анализы медицинские работники, которые могут заразиться на рабочих местах.

Проверку при появлении симптомов респираторного заболевания также должны пройти находящиеся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учреждения закрытого типа, дома-интернаты и т.д.) и персонал организаций.

Обязательное лабораторное обследование также должны пройти все пациенты с пневмонией.