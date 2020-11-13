ВОЗ предупредила о росте смертности от кори

- Азия и мир, общество
- 9:35, 13 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - В 2020 году борьба с коронавирусом затормозила вакцинацию от других болезней. Заболеваемость корью в мире резко подскочила в 2019 году. В прошлом году корью заразилось 869 770 человек, это самый высокий показатель с 1996 года, говорится в совместном отчете ВОЗ и центров по контролю и предупреждению заболеваний США.
Начиная с 2016 года, смертность от кори удвоилась, хотя многие считают ее неопасной детской болезнью. В прошлом году в мире от нее скончалось примерно 207 500 человек.
Эксперты связывают эту ситуацию с тем, что многие дети вовремя не получают необходимую двойную прививку вакцин MCV1 и MCV2, обеспечивающих защиту от кори. Чтобы надежно пресечь распространение вируса, должно быть привито 95% населения. Среднемировой уровень вакцинации MCV1 составляет 85%, MCV2 - 71%.
«Наука давно знает, как не допустить вспышек кори. Нужно работать сообща, чтобы дойти с прививкой для каждого», - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.
В 26 государствах плановые прививки от кори для 94 млн человек были отложены из-за карантина, а возобновлены лишь в восьми из них (Бразилии, Непале, Филиппинах, ЮАР, Демократической республике Конго, Нигерии, Эфиопии и Сомали).
«Коронавирус, опасный сам по себе, вызывает еще и рост заболеваемости и смертности от кори, которая также не знает границ», - говорит президент американского отделения Красного Креста Гейл Макговерн.