ВОЗ предупредила о росте смертности от кори

«Наука давно знает, как не допустить вспышек кори. Нужно работать сообща, чтобы дойти с прививкой для каждого», - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

В 26 государствах плановые прививки от кори для 94 млн человек были отложены из-за карантина, а возобновлены лишь в восьми из них (Бразилии, Непале, Филиппинах, ЮАР, Демократической республике Конго, Нигерии, Эфиопии и Сомали).

«Коронавирус, опасный сам по себе, вызывает еще и рост заболеваемости и смертности от кори, которая также не знает границ», - говорит президент американского отделения Красного Креста Гейл Макговерн.