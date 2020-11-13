В четырёх вузах Узбекистана с нового учебного года откроют медицинские факультеты

CentralAsia (UZ) - Согласно указу Президента, исходя из текущей потребности с 2021/2022 учебного года в четырёх вузах страны откроются медицинские факультеты.

Это Каршинский государственный университет, Джизакский государственный педагогический институт, Навоийский государственный педагогический институт и в Гулистанском государственном университете.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, также планируется внедрение системы обучения в них и других медицинских вузах на основе совместных программ с ведущими зарубежными медицинскими вузами.

Клинические базы медицинских вузов будут создаватьтся при региональных медицинских учреждениях, пунктах семейных врачей и семейных поликлиниках, а их аспиранты будут проходить практику в этих клинических базах.

Система обучения помощников семейных врачей будет внедрена в технических школах и медицинских колледжах Абу Али ибн Сино. Одновременно Минздрав введет совершенно новую систему подготовки помощников семейных врачей в техникумах и колледжах в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

Технические школы и медицинские колледжи Абу Али ибн Сино примыкают к кабинетам семейных врачей и семейным клиникам, где их студенты будут проходить стажировку в зависимости от специализации.