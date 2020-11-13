В Монголии за сутки выявили 6 новых случаев коронавируса. Всего — 412

- Монголия, происшествия
- 10:24, 13 ноября 2020
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CentralAsia (MNG) - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Монголии за сутки возросло на 6 — и достигло 412. Об этом сообщила 13 ноября руководитель отдела эпиднадзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) А.Амбасэлмаа.
В ночь с 12 на 13 ноября у троих жителей аймака Сэлэнгэ выявлен коронавирус. Сегодня НИЦИЗ отправил в аймак Селенге профессиональную медицинскую команду.
Накануне в Монголии тест на коронавирус сдали 1030 человек, и из них 6 дали положительные результаты.
Коронавирус в Монголии
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