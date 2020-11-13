Величайшие изменения рождаются в эпоху кризиса, - индийский философ о вызовах глобального изменения климата и технологической революции

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CentralAsia (CA) - Кризис не только подорвал экономику, но и изменил гуманитарную сферу жизни общества. Об этих изменениях проректор московской школы управления «Сколково» Светлана Миронюк поговорила с Инди Джохаром. Архитектор по образованию, социальный предприниматель и лидер в области социальных инноваций Инди сейчас возглавляет организацию Dark Matter Laboratories, которая ищет ответ на вопрос: что должно изменить в себе общество, чтобы справиться с вызовами глобального изменения климата и технологической революции, пишет портал The Bell.

— Инди, вы архитектор по образованию, но одновременно вы — философ, мыслитель, борец со старыми правилами, практиками. Как и почему вы приняли решение свою профессиональную жизнь посвятить не только архитектуре, но и миссии развития человеческого капитала. Кто вдохновил вас вдохновлять других? — В детстве мне были интересны гуманитарные науки, но и естественные науки меня тоже привлекали. Со временем я понял, что смесь первого и второго — это, возможно, архитектура, и начал заниматься ею. В этой сфере постоянно возникал вопрос, который я впервые услышал от одного из своих преподавателей на третьем курсе: «Как выглядит город будущего?» Это был открытый вопрос, но он заставил меня задуматься о том, как люди будут существовать в будущем. И это изменило мой взгляд на архитектуру. Теперь я вижу ее не просто как оркестровку формы или объектов, а скорее как полноправную часть планирования будущего. И если начать смотреть с этой точки зрения, то архитектура — это уже не про здания, а про поведение, про связи и взаимосвязи, которые обуславливают наше будущее. В каком-то смысле для меня ничего не изменилось, я по-прежнему занимаюсь архитектурой с точки зрения систем и системных изменений в пространстве. Но исторически архитекторы занимались тем, как выглядят здания, а я занимаюсь в первую очередь тем, как среда обуславливает наше существование и поведение. В архитектуре нам говорили: «форма обусловлена функцией» или тем, как объект или пространство будут использоваться. Но мне кажется, что форма обусловлена контрактом, в котором зафиксировано, как будет выглядеть среда, в которой мы живем, какова должна быть структура этой среды. Это первая часть ответа на вопрос. Вторая часть — то, что для меня только недавно стало более очевидным: мы находимся посреди важного переходного этапа, меняется наше взаимодействие с миром. За последние 300 лет то, как мы организуем мир, подчинялось единой парадигме — и в этом нет ничего неправильного, просто она уже не релевантна. Это была парадигма глобального мира, которая опиралась в первую очередь на западноевропейский ландшафт, и в том числе она обуславливала войны и завоевания. Все, что нас окружает, мы воспринимали как объекты (отсюда до 80% английского языка — это существительные). Но эта реальность трансформируется. Из мира бесконечного числа объектов мы переходим к новому видению. Благодаря квантовой физике мы понимаем, что все взаимосвязано. Мы понимаем, что лес — это не отдельные деревья, а что-то большее. Мы знаем, что есть Всемирная паутина, есть некий социальный мозг, знаем, что все институции также связаны друг с другом какими-то хитросплетениями. Это тот мир, в который мы сейчас вступаем, и это бросает вызов тому, как мы организуем свою жизнь. В первую очередь это касается наших отношений с миром. Раньше они конструировались через сепарацию — мы отделяли себя от окружающего мира и стремились его контролировать, доминировать над природой, например. Сейчас мы наблюдаем трансформацию этих глубинных отношений. Мы уходим от контроля и стремимся к тому, чтобы быть в отношениях с этим миром, существовать внутри всех его хитросплетений. Следующий вопрос, который кажется мне важным: какую роль социальные отношения играют в этом мире хитросплетений. Мне кажется, это очень важный вопрос, и нам нужно задуматься об этом. Это скорее открытая рамка для будущих размышлений. — А как вы, в рамках вашей философии, относитесь к капиталистическому подходу, вернее, к подходу осознанного капитализма, который постулирует, что капитализм — это не только про деньги, но также и про социальную ответственность. Как мне кажется, вы уже ушли от этого на несколько шагов вперед. — Да, мой тезис состоит в том, что impact economy, осознанный капитализм и все эти концепции — это лишь шаги, которые мы можем сделать на пути к реальности. Но в итоге нам нужно принять, что мы живем в невероятно сложном эмергентном мире. В прошлом мире, состоявшем из бесконечного числа объектов, мы могли простраивать какие-то схемы, контролировать происходящее и будущее. В сложном, запутанном мире намного сложнее что-то предсказывать и контролировать. И попытка по-прежнему делать это — один из самых важных провалов, которые мы сейчас наблюдаем. Мы стали свидетелями системных провалов в том, что касается наших управленческих практик. Уже просто невозможно управлять процессами так, как это делалось в XVII веке, — за счет централизации и универсальности всего в нашем мире. Мы наблюдаем крах привычных моделей управления. Если вернуться к капитализму, то что мы наблюдаем? Машину мы, как и раньше, считаем товаром, сделанным из стали или других материалов, забывая при этом обо всех последствиях существования этого объекта. Например, о выбросах СО 2 . Но подобные факторы в нашем современном запутанном мире грозят существованию нашей цивилизации. Наше существование как человеческого вида оказывается под все большей угрозой, все эти факторы уже нельзя игнорировать. — Почему эти внешние факторы мы не учитывали ни 20, ни 30 лет назад. Ни в расчетах наших, ни в философии. Почему мы были слепы? И почему сейчас мы их чувствуем на своей шкуре? — Во-первых, они накапливаются и становятся реальной угрозой окончанию существования жизни нашей цивилизации. Посмотреть хотя бы на статистику — как растет уровень метана, СО 2 в атмосфере. Риски просто накапливаются. Почему мы раньше этого не замечали? Потому что наша логика управления институциями была выстроена таким образом, чтобы это не замечать. — То есть это какое-то воспроизводство слепоты? — Да. Но эта логика выстраивалась умышленно. Мы отказывались от сложностей. Мы все схематизировали, упрощали реальность, для того чтобы двигаться вперед. Таким образом, мы забывали о долгосрочных последствиях и рисках, которые несут в том числе те прибыли и выгоды, которые мы получали. По сути мы редуцировали эту сложность. — То есть мы находили простое решение, чтобы ситуация становилась управляемой. — Да. Осознанный капитализм для меня — это первый шажочек в сторону признания этой проблемы. Но мне кажется, нам сейчас в первую очередь необходимо признать сложность и запутанность нашего мира. Это означает, что нет никакого централизованного единого способа, который мы можем использовать для того, чтобы понимать и предсказывать все ошибки, которые мы можем совершить. Никто не может охватить это единым взглядом. Нам нужно перейти от внешнего управления к внутреннему. Что это означает? Это означает, что мотивация в управлении должна перейти именно на имманентные факторы. Про это есть очень много литературы. Фундаментальная структура институций, которые мы создавали, — это модель, которая реплицирует свои собственные интересы, воспроизводит их бесконечно. Но теперь нам нужны совершенно другие корпорации и другая архитектура управления, в частности управление должно быть минимально вертикализировано. Оно должно быть как можно ближе к конкретным действиям. Есть и структурные вопросы. Например, сейчас широко обсуждается, как можно помочь городам высаживать больше деревьев. Дерево — это обязанность, которую власти обычно берут на себя из-за всевозможных трат, которые подразумевает высадка деревьев. Но после десяти лет эти деревья обычно срубают и высаживают новые — в большинстве городов, во всяком случае, именно так все устроено. Но польза для окружающей среды от дерева возникает через 40 лет от начала его жизни. Почему бы нам просто не позволить естественной среде самовоспроизводиться? Опять же это снизит наши расходы. И это, в свою очередь, может повлиять на уровень СО 2 и уровень метана. Просто нам нужно заново создать инженерию нашей системы, той системы, в которой мы живем. И тут мы подходим к интересному моменту. Мне кажется, технологии помогают нам создавать новые контракты, f эти контракты позволят нам идти вперед. Например, если говорить про данные: мы сейчас можем собирать данные со спутников и обрабатывать их с помощью искусственного интеллекта. И это создает предпосылки для революции в бюрократии, которая позволит нам создать новую экономику. То есть мне кажется, что осознанный капитализм — это не истина в последней инстанции, это скорее проявление того, что новые механизмы сейчас создают ценности. — На самом деле это механизм устойчивого развития, необходимые в том числе и для того, чтобы предприятия могли выживать. Вокруг вас много единомышленников? И если да, то кто они? — Да, сейчас множество людей по всему миру включено в это обсуждение. Мы работаем с правительствами различных городов мира, с United Nations Development Programme (UNDP) — программой развития ООН. Это не какая-то война, в которой мы боремся с моралью и ценностями старого мира. Мне кажется, мы не должны стремиться к чему-то выдающемуся. Наоборот, революция будущего — это скучная революция. Здоровье нации или здоровье города — это не материальный ресурс. В корпоративном мире нет и быть не может никакой оценки такого ресурса. Но при этом мы можем говорить о здоровье города или страны как о критическом ресурсе. А значит, нам необходимо создать новые системы бухучета для того, чтобы верно инвестировать в правильные проекты. А в конечном счете нам необходимо поменять систему бюджетирования, для того чтобы инвестировать в общество. Эти инвестиции не должны быть только государственными или только частными, мне кажется, это разделение — большая проблема. И, конечно, нам необходимо переосмыслить систему управления. — Это вызов, который также стоит перед университетами, исследовательскими, социальными учреждениями. Им необходимо внедрять системы рейтингов, оценок, которые будут помогать оказывать социальное давление на людей, принимающих решения. Например, если вы видите, что рейтинг вашего города очень низкий, это должно вас заставить что-то сделать, чтобы улучшить ситуацию. — Да, совершенно верно. Мы должны оценивать качество управления городом: то, как мы работаем с капиталом, кто инвестирует в город и как именно тратятся эти деньги. Качество управления — это фундаментальный ресурс и актив. Это не про ригидное управление, а про способность динамически справляться с эмергентной реальностью. Вы абсолютно правы, я полагаю, что нам нужны новые модели для понимания ситуации, но нам также необходимо переписать все эти глубинные коды наших социальных норм, к которым относятся в том числе права собственности. Мне кажется, в ближайшие два года здесь нас ждет революция.

— Вы действительно боретесь против частной собственности, я много читала ваших размышлений на эту тему. Давайте поговорим о вашей организации Dark Matter Lab. Почему она называется «Темная материя», Кристофер Нолан как-то связан с этим или нет? — Первая организация, которую мы создали, называлась Architecture 00, потом мы создали WikiHouse: Open Source Housing и другие структуры. Мы работали в Великобритании и в Индии и очень быстро на практике начали понимать следующее: красивые, блестящие новые объекты на улицах — это здорово, но думать нужно совсем о другом. Как вы инвестируете, как вы управляете и как вы обеспечиваете качество. Даже если говорить про импакт-инвестиции, которые сейчас в моде, — все эти структуры уже архаичны. Многие организации сейчас инвестируют в стартапы, но мало кто из них может взлететь. Нам кажется, что очень часто финансирование идет не на те проекты, на которые в реальности стоило бы направить деньги. Это происходит просто потому, что инвесторы ориентируются на устаревшую парадигму. С точки зрения социальных результатов многие инвестиции оправдывают себя сторицей, но при этом возврата на капитал инвесторы никогда не получат. Стартапы несут социальную ценность, про которую никто не говорит в мире инвестиций. Мы полагаем, что необходимо это учитывать, причем как одну из самых важных ценностей. Мы анализировали, к примеру, рынок инвестиций в Индии, и все инвесторы говорили: «Мы инвестируем в рынок здравоохранения, образования». Но оказалось, что реальная цепочка ценностей — вертикальная. То есть ценность остается не в секторе, а идет наверх. Сам сектор получает ничтожные суммы. Мы поняли, что структура социальных инвестиций искажена и не соответствует тому, как реально производятся ценности. И тогда мы сказали: что-то не так в том, как мы осмысляем эти вопросы. Есть очень много невидимого, невидимой логики мира, необходимо обратить на нее внимание. То есть суть не в каких-то блестяшках, не в том, что можно показать красивого, а в «темной материи», которая стоит за видимыми вещами. Это некие системные изменения. Нам необходимо наращивать мощности системы, прорабатывать язык системы для того, чтобы она могла заниматься автокоррекцией. Эту автореференцию мы и пытаемся заложить в рамках Dark Matter. — Но противоречия, которые мы наблюдаем, находятся где-то посередине между постоянно возрастающей сложностью систем, в которые мы встроены, и простотой управленческих решений, которые принимают политики. Такое ощущение, что управление постоянно упрощается, управленцы стремятся к популистским слоганам, предлагают одно простое решение, которое как-то сработает, но жизнь его будет коротка. Как вы думаете, как мы можем работать с этим противоречием, с этой растущей пропастью? — Мне кажется, вы невероятно красноречиво это описали. Мы часто идем по пути фальшивого упрощения. То есть мы говорим: «Ребята, не заморачивайтесь, вот можно так это упростить», и таким образом вы затаскиваете людей в фальшивую реальность. Это распространенная модель лидерства, и посмотреть хотя бы на Великобританию, на голосование по Брекзиту, или на США — везде вы видите одно и то же. Мы фальсифицируем простоту, для того чтобы заставить людей принять решение, которого мы от них хотим. В реальности нам нужно создать новую систему перераспределенных мощностей, новые фреймворки, новые системы для работы со сложностью, централизованное принятие решений не работает в сложных условиях, где нет никакой центральной, единой истины. Все максимально перераспределено. Даже в России в разгар пандемии президент Владимир Путин передал полномочия в руки губернаторов. Это ровно то, про что я говорю. Мы идем на это либо как на вынужденную меру, либо предвидя будущие изменения. Эпоха индустриализации упрощала окружающий мир — это означало, что мы все больше этот мир контролируем и видим его все более связно и целостно, а власть тем самым удерживает свое положение. Но это невозможно, рано или поздно эта система нас подведет, и мы это увидели на примере пандемии коронавируса. И это ровно та революция, которая сейчас происходит. Мне кажется, необходимо обращать внимание на такие страны, как Китай, где совсем другие тенденции к управлению и децентрализации, в частности, у них есть серая политика, амбивалентная политика, в которой есть и свои плюсы. В таких странах по умолчанию есть серая зона, которая позволяет проявляться инновациям. Я думаю, это будет важной темой для управления в XXI веке. — Чему нас учит пандемия? Что со сложностью нельзя справляться централизованно — тут я полностью согласна. Но еще в одной из ваших лекций я слышала утверждение про маленький мир — благодаря коронавирусу мы поняли, что этот мир очень-очень маленький, мы взаимосвязаны, то, что происходит где-то в Китае, оказывает влияние на всю нашу жизнь. Что еще пандемия показывает нам и покажет нам в будущем? — Давайте остановимся на том, что вы сказали. Мне кажется, вы абсолютно правы в том, что пандемия показывает нам взаимосвязанность, нашу уязвимость и взаимозависимость в глобальных цепочках поставок. И чего у нас нет сейчас, так это управленческих мощностей, которые помогут справляться с этими рисками. Многие люди сейчас призывают начать пересматривать международные договоренности, но мне кажется, что в будущем мы увидим рождение нового транснационализма. Конституции национальных государств должны будут быть изменены, нам придется признать нашу взаимозависимость и учитывать интересы людей, в том числе интересы будущих людей, которые будут населять эту землю. Пандемия также показала, что мы находимся в начале сферы эмергентного. Когда-то шоки или экстраординарные происшествия были чем-то исключительным, сейчас это станет чем-то очень привычным. Например, в Пакистане один из министров сказал: «Новая реальность — это то, с чем нам придется жить». В этой связи работа частного бизнеса будет тесно связана с государством. Отношения между публичным и частным растворяются, формируются новые структуры ответственности. Природа наших механизмов управления, бюджетирования рушится, и мы наблюдали этот процесс в начале пандемии коронавируса. Демократический парламент теряет свою силу, по всей стране с невероятной скоростью внедряется политика agile, без какого-либо обсуждения практически в парламенте, без бюджетирования. Нам нужно заново придумать, как наше правительство должно действовать перед лицом экстраординарных событий. А еще пандемия продемонстрировала нам, как выглядят последствия, если вы создаете, провоцируете невероятный разрыв в доходах, к чему приводят невероятные накопления капитала у небольшой группы людей. Все эти структурные вопросы подсвечены сейчас коронавирусом. Мне кажется, мы находимся в начале очень мощного диалога.