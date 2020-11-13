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  13 ноября 2020
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 300 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 326 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 108 958 человек, передает оперативный штаб

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 14 428;

- Алматы - 14 251;

- Атырауская область - 11 192;

- Карагандинская область - 10 302;

- Восточно-Казахстанская область - 9157;

- Западно-Казахстанская область - 6937;

- Шымкент - 5160;

- Алматинская область - 4893;

- Павлодарская область - 4247;

- Северо-Казахстанская область - 4212;

- Жамбылская область - 4119;

- Акмолинская область - 3686;

- Туркестанская область - 3360;

- Актюбинская область - 3285;

- Мангистауская область - 3280;

- Костанайская область - 3259;

- Кызылординская область - 3190.
Коронавирус в Казахстане
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