За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 300 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 326 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 108 958 человек, передает оперативный штаб
В разрезе регионов:- Нур-Султан - 14 428;
- Алматы - 14 251;
- Атырауская область - 11 192;
- Карагандинская область - 10 302;
- Восточно-Казахстанская область - 9157;
- Западно-Казахстанская область - 6937;
- Шымкент - 5160;
- Алматинская область - 4893;
- Павлодарская область - 4247;
- Северо-Казахстанская область - 4212;
- Жамбылская область - 4119;
- Акмолинская область - 3686;
- Туркестанская область - 3360;
- Актюбинская область - 3285;
- Мангистауская область - 3280;
- Костанайская область - 3259;
- Кызылординская область - 3190.
Коронавирус в Казахстане
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