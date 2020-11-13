Врач назвал самых опасных распространителей коронавируса

CentralAsia (CA) - Люди, переболевшие коронавирусом и затем отказывающиеся носить средства индивидуальной защиты, представляют наибольшую опасность для окружающих, заявил заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко.

Дело в том, что коронавирусная инфекция остается в верхних дыхательных путях даже после заболевания, объяснил он.



«В первую очередь это дети, молодежь — те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает. Твердолобые», - передает слова эксперта РИА Новости.

Медик подчеркнул, что все люди должны носить маски вне зависимости от того, переболели ли они коронавирусом или нет.