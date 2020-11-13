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  13 ноября 2020
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Гражданин Туркменистана убил мужчину из Турции в Москве ударом ножом в пах (видео)
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TM) -  В Москве 11 ноября убили гражданина Турции — его ударили ножом в пах. Позднее он умер в реанимации, сообщило издание «360», ссылаясь на источник в правоохранительных органах столицы РФ.

«11 ноября в 00.08 в службу „02“ от граждан поступило сообщение о человеке в крови по адресу: улица Производственная, дом 4, корпус 3», — сообщил «360» источник.

33-летнего мужчину обнаружили прибывшие на место полицейские. Они передали его медикам, которые увезли его в реанимационное отделение «с проникающим колото-резаным ранением паховой области».

Ближе к вечеру мужчина скончался, не приходя в сознание. Также вечером, 11 ноября полиции удалось выяснить, что на турка напал 31-летний гражданин Туркменистана. Мужчины вместе выпивали, и в пьяной ссоре один нанес другому смертельную рану. Подозреваемого задержали. В распоряжении «360» оказались кадры с камеры видеонаблюдения, на которой гражданин Турции держится за пах и идет по улице, шатаясь.

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