Трамп объявит об участии в выборах 2024 года, - СМИ

CentralAsia (CA) - Действующий президент США Дональд Трамп объявит, что будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году сразу после того, как подтвердится победа Байдена на выборах этого года. Об этом пишет американское издание New York Times со ссылкой на источники в администрации главы государства.

Как пишет газета, советники Трампа рассказали, что сейчас у президента нет четкой стратегии по оспариванию итогов выборов главы государства. По их словам, сам Трамп «осознает, что все кончено». Они также отмечают, что шансы республиканца найти какие-либо серьезные нарушения, которые могли бы изменить ход голосования, крайне малы.

Байден объявил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Трамп в ответ заметил, что его соперник поторопился назвать себя новым президентом. Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения. Он намерен отстаивать победу в суде.

Трамп считает себя победителем на выборах. Он в своем Твиттере напомнил, что на выборах были нарушения, а у наблюдателей не было доступа в комнаты подсчета.