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  13 ноября 2020
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Новый посол Туркменистана аккредитован в Израиле

CentralAsia (TM) -  Новый посол Туркменистана Комеков Тойлы Бабаевич вручил верительные грамоты Президенту Израиля на официальной церемонии в Бейт ха-Наси в среду, сообщает cursorinfo.co.il.

На церемонии также были приняты новые послы Австралии, Гватемалы, Мальты и Кипра.

Через нового посла глава Израиля Реувен Ривлин пригласил президента Туркменистана посетить Иерусалим. Тойлы Комеков, поблагодарив его, заверил, что президент Гурбангулы Бердымухамедов придает большое значение отношениям с Израилем.

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