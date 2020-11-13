Новый посол Туркменистана аккредитован в Израиле

CentralAsia (TM) - Новый посол Туркменистана Комеков Тойлы Бабаевич вручил верительные грамоты Президенту Израиля на официальной церемонии в Бейт ха-Наси в среду, сообщает cursorinfo.co.il.

На церемонии также были приняты новые послы Австралии, Гватемалы, Мальты и Кипра.

Через нового посла глава Израиля Реувен Ривлин пригласил президента Туркменистана посетить Иерусалим. Тойлы Комеков, поблагодарив его, заверил, что президент Гурбангулы Бердымухамедов придает большое значение отношениям с Израилем.