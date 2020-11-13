В Туркменистане фермер вырастил огурец-великан весом в 27 кг. Фото

CentralAsia (TM) - В Туркменистане 69-летний житель Саята Лебапского велаята Хемра Бабаев вырастил огурец-великан, передает Туркменпортал.

Необычных огурцов выросло всего 3. Вес одного из них достиг 27 кг 134 г, его длина - 96 см, в обхвате он - 85 см. Второй огурец весит 21 кг, а третий фермер даже и не стал взвешивать.

Со своей женой Зохре Бабаевой они взяли в аренду 20 соток земли, заключив договор с Саятским этрапским отделом по техническому обслуживанию о восстановлении фруктового сада.

Сейчас семья получает с участка неплохой урожай, здесь плодоносит более 100 деревьев разных сортов: груша, вишня, инжир, абрикос, слива, черешня.

Между деревьями фермер разбил огород, где также выращивает помидоры, баклажаны, огурцы, клубнику. Навоз от домашнего скота идет на удобрение земли.

Необычный огурец Хемры Бабаева вырос на крыше. Оказалось, что один огурцовый куст вытянулся так высоко, что забрался на крышу скотного загона, на что Хемра ага особо внимания не обратил. Но его старший сын Мердан, поднявшись на крышу загона, очень удивился, увидев огурцы весьма больших размеров. Отец велел не трогать овощи и выждать время. Урожай с куста собрали только 31 октября – росли огурцы семь месяцев.

«Специально за ним никто не ухаживал. Ботва огурца выросла на грядках, где росла клубника. И питался он только тем, чем я удобрял клубнику — навозом», - сказал фермер.

Семейная чета признает, что в прошлом году тоже вырос большой огурец, но в сравнение с этим не идет.

Если фермер зарегистрирует свой огурец-великан в Книге рекордов Гиннеса, то это будет новый мировой рекорд. В данное время рекорд принадлежит Альфу Коббу из Великобритании, который вырастил огурец весом 12,5 кг.