ГУВД Ташкента открыло аккаунт в TikTok

CentralAsia (UZ) - ГУВД Ташкента открыло аккаунт в китайском приложение для обмена короткими видео Tik-Tok. Ведомство уже разместило свои первые публикации и имеет подписчиков.

ГУВД столицы Узбекистана стало одним из первых государственных органов в республике, пришедших в китайскую социальную сеть.

Приложение TikTok стало одним их самых популярных в Узбекистане в период начала карантина, но отставало от лидеров — Zoom, Telegram, Instagram и imo.

В июле этого года - первое место занял именно TikTok.

Сервис для создания и просмотра коротких видео принадлежит пекинской компании ByteDance. В данный момент приложение достигло более 1 миллиарда пользователей из 150 стран.

