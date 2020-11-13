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  13 ноября 2020
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ГУВД Ташкента открыло аккаунт в TikTok

CentralAsia (UZ) -  ГУВД Ташкента открыло аккаунт в китайском приложение для обмена короткими видео Tik-Tok. Ведомство уже разместило свои первые публикации и имеет подписчиков.

ГУВД столицы Узбекистана стало одним из первых государственных органов в республике, пришедших в китайскую социальную сеть.

Приложение TikTok стало одним их самых популярных в Узбекистане в период начала карантина, но отставало от лидеров — Zoom, Telegram, Instagram и imo.

В июле этого года - первое место занял именно TikTok.

Сервис для создания и просмотра коротких видео принадлежит пекинской компании ByteDance. В данный момент приложение достигло более 1 миллиарда пользователей из 150 стран.

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