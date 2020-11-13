Фото — В Улан-Баторе усилено ограничение движения транспорта

CentralAsia (MNG) - Решением Государственной чрезвычайной комиссии Монголии ужесточен контроль за степенью готовности населения, полностью приостановлена ​​деятельность всех организаций, кроме уполномоченных и необходимых, гражданам запрещено покидать свои дома, кроме как для покупки продуктов питания и медицинской помощи.

По данным дорожной полиции, с сегодняшнего дня приняты меры по ограничению движения транспорта в Улан-Баторе.

Фото: gogo.mn

















































































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