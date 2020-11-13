Узбекистан станет транспортно-энергетическим узлом Центральной Азии

CentralAsia (CA) - Узбекистан стремится стать транспортным и логистическим узлом Центральной Азии. Не имея выхода к морю, он вкладывает миллиарды долларов в железнодорожную и энергетическую инфраструктуру. Задача — преодолеть географически обусловленные трудности, создать новые транспортные коридоры и заявить о себе как о крупном международном хабе.

Узбекистан совершенствует свою транспортную инфраструктуру. В планах республики — стать важным логистическим узлом региона. Раньше грузовым поездам из богатого углем бассейна Ангрена приходилось дважды пересекать границу, чтобы попасть в Ферганскую долину на востоке страны.

Все изменилось с открытием прямого железнодорожного движения через сложный горный перевал. Новый участок включает в себя два километра мостов и крупнейший в Центральной Азии туннель.

«До открытия железнодорожной линии «Ангрен-Пап» нам приходилось отправлять нашу продукцию для Ферганской долины через республику Таджикистан. Это занимало долгое время, и дополнительные затраты. С открытием тоннеля «Камчик» это нам позволило увеличить объём поставок для Ферганской долины в разы», - говорит Зайнутдин Умаров, начальник отдела снабжения группы «Узбеккумир».

Как сообщает Euronews, железнодорожный проект стоимостью в 2 миллиарда долларов профинансирован правительством Узбекистана с привлечением международных кредитов. Туннель, построенный китайским партнером China Railway Tunnel Group, дал толчок развитию местной экономики. Сообщение между Ферганской долиной и остальной территорией страны стало быстрее, дешевле и безопаснее в любое время года.

Важная цель строительства новых железных дорог и автотрасс — проложить в регионе новые эффективные маршруты, с прицелом в долгосрочной перспективе открыть сухопутный доступ к морским портам. Это многократно упростит выход товаров на международные рынки.

Узбекистан и Лихтенштейн — две страны, не имеющие выхода к морю и целиком окружённые другими сухопутными государствами. Решая эту проблему, Узбекистан проложил железную дорогу до Мазари-Шарифа в Афганистане и работает с другими странами, чтобы продлить её к Персидскому заливу и Индийскому океану.

Президент Шавкат Мирзиёев предложил в ООН создать Региональный центр развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, чтобы глубже интегрировать Центральную Азию в глобальные экономические, транспортные и транзитные коридоры.

Новые энергетические объект, такие как завод GTL, почти достроенный на юге Узбекистана, позволят стране перейти от экспорта природного газа к его переработке и производству продуктов с высокой добавленной стоимостью. Их с нетерпением ждут и узбекская промышленность, и сектор транзитных перевозок.

Одильжон Каримов, первый заместитель генерального директора GTL Узбекистана, поясняет: «Технология газожидкостной конверсии позволяет перерабатывать предварительно обработанный природный газ, добываемый на наших месторождениях, а именно метан, в экологически чистое синтетическое жидкое топливо».

Третий в мире по величине завод этого типа будет производить керосин для авиакомпаний, дизельное топливо для сельского хозяйства и других отраслей, сжиженный нефтяной газ для автотранспорта и лигроин для производства пластмасс. Бесперебойные поставки топлива приблизят Узбекистан к его цели — стать региональным транспортно-логистическим узлом.

«Узбекистан занимает центральную позицию в центрально-азиатском регионе — это, конечно, перекрёсток всех дорог, и с севера на юг, и с запада на восток, — комментирует министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов. — Мы понимаем, что инфраструктура сама по себе не может представлять интереса ни для одной страны, если нет участников этой инфраструктуры. А участники будут только тогда, когда мы предоставим всем компаниям, осуществляющим транзит через республику — будь то наземный, будь то воздушный транспорт — конечно же, экологически чистое, отвечающее международным стандартам топливо. И вот этот завод будет производить именно такое топливо».