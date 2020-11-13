Хиллари Клинтон хотят предложить должность постпреда в ООН, - СМИ

Джо Байден и Хиллари Клинтон // Jonathan Ernst / Reuters

CentralAsia (CA) - Команда Джо Байдена рассматривает возможность назначения бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон постпредом США при ООН, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источник в штабе Байдена.

Сообщается, что целью потенциального назначения Клинтон постпредом является намерение Байдена подчеркнуть важность этой должности в его администрации и повысить авторитет ООН на фоне снизившегося глобального сотрудничества и роли США на мировой арене.

Клинтон была кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в 2016 году и проиграла Трампу.

Как пишет «Интерфакс», команда Байдена рассматривает возможность назначения бывшего начальника штаба Байдена Стива Ричетти, бывшего сенатора от штата Делавэр Теда Кауфмана и экс-советника по национальной безопасности Том Донилона на должности старших советников.

Также обсуждается назначение председателя предвыборного комитета Конгресса США от Демократической партии Чери Бустоса, который проявил интерес к работе в качестве руководителя в министерстве сельского хозяйства.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Официально результаты еще не объявлены, однако крупнейшие американские СМИ на основании имеющихся данных назвали победителем Байдена. Он также объявил себя избранным президентом США. Трамп поражение не признал и намерен бороться за победу на выборах в суде.