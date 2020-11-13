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  13 ноября 2020
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В США сообщили об отсутствии признаков искажения результатов голосования на выборах
// AP Photo / Tony Dejak

CentralAsia (CA) -  Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности при министерстве внутренней безопасности США заявило, что нет никаких признаков искажения результатов голосования на президентских выборах, сообщает ВВС.

«Выборы 3 ноября были самыми защищенными в американской истории. Нет никаких свидетельств того, что какая-либо система голосования удалила или потеряла голоса, изменила голоса или была каким-либо образом взломана», - сообщили в ведомстве.

Не подкрепленные доказательствами заявления Трампа явились очередной попыткой посеять сомнения в результатах президентских выборов, которые он проиграл демократу Джо Байдену, отмечает служба.

В течение ночи большинство СМИ пришли к окончательному выводу, что Джо Байден выиграл еще и в штате Аризона. Его победу в этом традиционно республиканском штате еще в ночь выборов спрогнозировали консервативный телеканал Fox News и агентство Ассошиэтед пресс, но все остальные посчитали этот прогноз преждевременным. Сейчас в Аризоне подсчитано более 98% бюллетеней и оставшихся бюллетеней не хватит, чтобы изменить результат в пользу Трампа. Байден опережает его на 11 тыс. голосов, или 0,34 процентного пункта.

Байдену достанутся 11 выборщиков от этого штата, что даст ему суммарно 290 голосов в коллегии выборщиков при необходимом минимуме в 270. Он также продолжает лидировать в штате Джорджия, но там будет ручной пересчет голосов, который должен завершиться к 20 ноября.

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