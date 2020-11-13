В Каракалпакстане создан природный парк «Южный Устюрт»

CentralAsia (UZ) - Правительство Узбекистана приняло постановление «Об организации национального природного парка «Жанубий Устюрт».

Согласно документу, на территории Республики Каракалпакстан создается новая охраняемая природная территория «Южный Устюрт», сообщает издание "Норма".

В Кунградском районе Республики Каракалпакстан в форме государственного природоохранного учреждения создается Национальный природный парк «Южный Устюрт» общей площадью 1 447 143 га.

Государственный парк является структурным подразделением Государственного комитета по экологии.

Земельные участки в зонах хозяйственного использования природного парка находятся в распоряжении землевладельцев, землепользователей и арендаторов, расположенных на этих территориях.

Плато Устюрт — пустыня на западе Центральной Азии (в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане), расположенное между Мангышлаком и заливом Кара-Богаз-Гол на западе, Аральским морем и дельтой Амударьи на востоке. До середины ХХ века традиционная фауна Устюрта насчитывала следующие виды млекопитающих: стрелоух Гемприха, медоед, перевязка, джейран, каракал, манул, устюртский муфлон, барханный кот, гепард и леопард. Последние три вида считались здесь истреблёнными к середине ХХ века. Однако, муфлон и леопард были вновь здесь обнаружены в ХХ веке. Осенью 2018 года ранее считавшийся исчезнувшим устюртский муфлон был вновь обнаружен дроном на плато на территории Казахстана. Устюртский государственный природный заповедник занимается работами по изучению и охране редких видов с 1984 года.

