В Анкаре почтили память известного ученого тюркского мира Фараби. Фото

CentralAsia (CA) - В сотрудничестве с Международной организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ, Анкарским университетом и посольством Казахстана в Турции было проведено панельное заседание «1150-лет со дня рождения второго учителя человечества Фараби», посвященное всемирно известному тюркскому ученому Фараби.



В мероприятии приняли участие генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы, президент Высшего учебного совета культуры, языка и истории Ататюрка, профессор, доктор Мухаммет Хекимоглу, преподаватели из различных вузов, а также многочисленные студенты.

⇳



В своем выступлении генсек Касеинов подчеркнул, что ТЮРКСОЙ, поставивший перед собой цель популяризации имен выдающихся деятелей тюркского мира во всем мире, продолжает работать в направлении пропагандирования светлой памяти одного из самых ярких мыслителей средневекового мира Фараби.



Руководитель ТЮРКСОЙ также сообщил присутствующим о скором завершении перевода на турецкий язык и издании одного из самых известных трудов Фараби «Китабуль Мусикал Кебир».



Ректор Анкарского университета профессор, доктор Неждет Унювар подчеркнул, что Фараби — один из важнейших культурных кодов. В своей работе «Medinetü'l Fazıla», которая является одной из самых важных им созданных трудов, Фараби при категоризации и классификации людей и государств исходит из таких факторов как мораль и добродетель. Отметив важность Фараби как великого мыслителя, руководитель АУ заявил о необходимости исследования и осуществления вклада в сохранение актуальности научного наследия упомянутого мыслителя, а также выразил благодарность ТЮРКСОЙ за подаренный портрет Фараби и краткую биографическую справку ,о его жизни и деятельности и призвал студентов брать пример с этого выдающегося тюркского философа.



Ссылаясь на большую значимость Фараби для тюркского мира, посол Казахстана Абзал Сапарбекули, сказал: «Мы должны возродить любовь к науке, подобно Абу Насиру аль-Фараби, являющегося одним из величайших мыслителей и даже первым ученым, а также «вторым учителем человечества» подаренным миру тюркским и исламским миром. Наука правит современным миром. Поэтому мы должны взять в качестве примера такую выдающуюся личность, как Фараби, который заложил основы науки, и, чтобы сохранить наши надежды на появление нового Фараби, который продолжит свой просвещенный путь в тюркском мире, мы должны популяризировать его великое наследие среди нашей молодежи».



После вступительных речей протокольной части участники открыли памятную плиту с резюме Фараби, подготовленную ТЮРКСОЙ и установленную у входа в конференц-зал им. Фараби в здании факультета языка и истории-географии Анкарского университета. В самом зале был размещен портрет Фараби, созданный казахстанской художницей Замирой Зерен.



После церемонии открытия состоялось панельное заседание «1150-лет со дня рождения Второго учителя человечества Фараби», в ходе которого под модераторством профессора, доктора Ремзи Дэмира выступили с докладами о жизни и деятельности великого мыслителя профессор, доктор Гюрбюз Дениз, профессор, доктор Шамиль Очал, профессор, доктор Ибрагим Мараш, профессор, доктор Мюфит Селим Сарухан и профессор, доктор Омер Бозкурт.