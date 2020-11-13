В Узбекистане детей будут записывать в очередь в детские сады с рождения

CentralAsia (UZ) - Правительство Узбекистана приняло постановление, согласно которому в стране при рождении ребёнка будут автоматически оказаны все госуслуги, связанные с ним. Это выплата пособия по рождению, постановка в очередь в детский сад, регистрация ребёнка в поликлинике, сообщает "Норма".



Согласно документу, эти услуги начинают оказываться в областях, городах и районах страны: с 1 февраля 2021 года – во всех областных центрах, а с 1 сентября 2021 года – по всей стране.

Рожденного ребенка по адресу постоянной регистрации будут сразу ставить в очередь в дошкольное образовательное госучреждение.

В оказание этих госуслуг вовлечены следующие учреждения: медицинское (роддом, родильное отделение, семейная поликлиника), отдел ЗАГС, внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов, который оформляет единовременное пособие при рождении ребенка и перечисляет финансовые средства в начале каждого месяца при рождении ребенка на счет Акционерно-коммерческого Народного банка в размере не менее общей суммы единовременных пособий.

Кроме того медицинское учреждение регистрирует ребенка в поликлинике, а Министерство дошкольного образования ставит ребенка в очередь в государственное дошкольное образовательное учреждение.

Каждая оказанная услуга подтверждается отправлением СМС-уведомления заявителю. Расходы, связанные с их отправкой, будут покрываться за счет внебюджетных средств министерств и ведомств.

Документ вступил в силу 11.11.2020 года.