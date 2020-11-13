Политолог сравнил президентские выборы в Беларуси и США

CentralAsia (CA) - Президент США не хочет просто так покидать Белый дом после того, как он проиграл на выборах. Прощальный подарок автократам всего мира? - задается вопросом автор статьи в немецкой газете Der Tagesspiegel.

Параллели поразительны: президент сам объявляет себя победителем, хотя об этом не говорят результаты выборов. Люди в стране выходят на улицу, чтобы выступить за признание своих голосов. И, наконец, раздается громкий призыв западного мира к тому, чтобы все еще занимающий свою должность президент признал демократическую реальность.

О какой стране идет речь? Вообще-то недавно таким поведением привлек внимание международных СМИ Александр Лукашенко в Беларуси, отмечает издание. Однако теперь это президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, отказывающийся признавать результаты выборов в своей стране.

Ущерб, наносимый политическим «бульдозером» Трампом внешней и внутренней политике, огромен. И эксперты предполагают, что он вполне может быть долгосрочным: нежелание Трампа уступать место создаст новую модель для единомышленников-популистов в Европе и в других регионах, сказал Иван Крастев в разговоре с изданием The New York Times. Политолог говорит о «сценарии Лукашенко», при котором главы правительств или президенты хотя и проводят для видимости выборы - но никогда не проигрывают».

Майкл Макфол, занимавший должность посла США в России при президенте Бараке Обаме, заходит еще дальше. «Отказ президента признавать результаты выборов он называет его прощальным подарком автократам всего мира», - говорит он.

Гарвардский историк Сергей Плохий называет поведение Трампа абсолютно беспрецедентным среди глав государств и правительств в западных демократических странах. «Даже в военных диктатурах правители в большинстве случаев признают результаты выборов и уходят в случае проигрыша», - отметил он

Ранее Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности при министерстве внутренней безопасности США заявило, что нет никаких признаков искажения результатов голосования на президентских выборах в стране.