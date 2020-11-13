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  13 ноября 2020
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В России зафиксирован новый рекорд но новым случаям коронавируса

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки зарегистрировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба, за сутки в РФ коронавирус выявлен у 21 983 человек.

Новые случаи зафиксированы в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 494 (25,0%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом выявлен 1 880 551 случай (+1,2%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 67,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 636 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 447,5 тыс. человек.

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