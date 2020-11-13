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  13 ноября 2020
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За сутки в России от коронавируса скончались 411 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России от коронавируса скончались 411 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 70 и Санкт-Петербурге – 61.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 32 443 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 1,8 млн, из них выздоровели более 1,4 млн человек, под медицинским наблюдением остаются 447,5 тыс. пациентов.

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