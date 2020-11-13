За сутки в России от коронавируса скончались 411 человек

Иллюстративное фото // АКИpress

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России от коронавируса скончались 411 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 70 и Санкт-Петербурге – 61.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 32 443 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 1,8 млн, из них выздоровели более 1,4 млн человек, под медицинским наблюдением остаются 447,5 тыс. пациентов.