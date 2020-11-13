В Минске умер протестующий, задержанный силовиками из-за бело-красно-белого флага

CentralAsia (CA) - В Минске вечером умер задержанный силовиками у «Площади перемен» протестующий Роман Бондаренко, прошли задержания студентов, модель и Мисс Беларусь-2008 Ольгу Хижинкову арестовали почти на месяц, а журналиста Олега Груздиловича - на 15 суток. Об этом сообщает tut.by.

Об умершем участнике акций протеста известно, что ему был 31 год, он был доставлен в Больницу скорой помощи из милиции. Спасти его жизнь медикам не удалось.

Местные жители рассказали порталу Tut.by, что в среду вечером люди в гражданской форме и масках приехали на «Площадь перемен», чтобы снять бело-красно-белые ленты. Люди из окружающих домов попытались узнать у них, что происходит, и во дворе начался конфликт.

«Между человеком в маске и неизвестным парнем завязалась какая-то словесная перепалка, Рома в ней не участвовал, он стоял рядом и слушал, - цитирует Tut.by одну из свидетельниц произошедшего. - Потом он что-то сказал, и человек в маске спросил: "Ты чего борзый такой?" Оттолкнул Рому ближе к муралу, тот пытался увернуться, но неизвестный схватил его и со всей силы отбросил к горке на площадке. Он сильно ударился головой».

По словам соседей, после этого Бондаренко задержали, посадили в микроавтобус и увезли.

После извести о смерти Бондаренко на «Площадь перемен» начали нести цветы и лампадки тысячи минчан. Мемориалы в память о погибшем были созданы во многих городах Беларуси, а также у белорусских посольств в Литве, России и Украине.

Силовики помешали провести «Марш людей с неограниченными возможностями», который планировалось начать у Красного костела. Выходы с площади были перекрыты.

Кроме того, произошли задержания активистов Объединения белорусских студентов.

Вместе с тем, девушкам с бело-красными зонтиками удалось провести шествие от Романовской слободы до станции метро "Площадь Якуба Коласа".

Сообщается, что журналиста Олега Груздиловича осудили на 15 суток. Он освещал одну из акций протеста.

8 ноября в Минске и других крупных городах Республики Беларусь во время протестной акции «Марш народовластия» силовики задержали более 900 человек.