Китай поздравил Байдена с победой на выборах США

CentralAsia (CA) - Китай поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис в связи с их избранием на посты президента и вице-президента США, сообщает Reuters.



«Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем Байдена и Харрис. Одновременно мы понимаем, что результаты выборов в США могут быть определены согласно американским правовым процедурам», - заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден 7 ноября заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.