[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Китай поздравил Байдена с победой на выборах США

CentralAsia (CA) -  Китай поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис в связи с их избранием на посты президента и вице-президента США, сообщает Reuters.

«Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем Байдена и Харрис. Одновременно мы понимаем, что результаты выборов в США могут быть определены согласно американским правовым процедурам», - заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден 7 ноября заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

print
  • В октябре в Монголии родились 146 близнецов
  • Российская делегация посетит Турцию для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе
  • Правительство Монголии ввело режим на 5-дневный уровень всеобщей готовности


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com