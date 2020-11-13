В Германии зафиксирован первый случай передачи вируса «Сеул» от животного человеку

CentralAsia (CA) - Исследователи из берлинской клиники Charité и Института Фридриха Леффлера на острове Римс в Германии впервые зафиксировали случай передачи вируса «Сеул» от животного человеку.

Вирус, принадлежащий к семейству хантавирусов, был обнаружен у домашней крысы и ее хозяйки в Нижней Саксонии. Болезнь распространена в Азии и высокозаразна. Болезнь молодой жительницы Германии протекала тяжело, и ей пришлось проходить лечение в отделении интенсивной терапии, пишет немецкое издание Der Spiegel.

Передача вируса «Сеул» может повлиять на обращение с дикими и домашними крысами. «Раньше о заражениях хантавирусом речь шла в связи с контактом с мышами. Теперь же возможность заражения им нужно принимать во внимание и в связи с контактом с дикими и домашними крысами», - сказал Йорг Хофманн, руководитель Национальной консультативной лаборатории по хантавирусам при Charité.

По его словам, обнаружение вируса в организме домашней крысы также означает, что при продаже этих животных вирус может быть экспортирован в любой регион мира. Поэтому при содержании крыс нужно быть осторожными.

Вирус «Сеул» часто приводит к тяжелым заболеваниям. Пациентка из Нижней Саксонии была вынуждена провести несколько дней в отделении интенсивной терапии в связи с острой почечной недостаточностью, говорится в статье.

«Очевидно, вирус попал в Европу вместе с зараженными дикими крысами на кораблях, однако до сегодняшнего дня его не выявляли в Германии, сказал Хофманн. Предположительно, зараженная крыса пациентки была привезена в Германию из другой страны. Женщина купила животное за 2-3 недели до болезни.