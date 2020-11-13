[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Не поступившим абитуриентам из Каракалпакстана и Ферганской области выделят дополнительные квоты

CentralAsia (UZ) -  Абитуриентам, которые в этом году не сдали экзамены в трех районах Каракалпакстана и Ферганской долины, но набрали не менее 56,7 балла, будет предоставлен еще один шанс. Об этом сообщило УзА.

Абитуриенты из из Муйнакского, Тахтакупирского и Караузякского районов Каракалпакстана, набравшие не менее 56,7 балла, и которые не смогли поступить в вузы страны, будут приняты на платной основе. Они должны проработать в названных районах не менее 5 лет после окончания учебы.

Те, кто будут допущены к обучению в вузах по дополнительным квотам, должны выбрать другое направление, кроме медицины.

«Данная мера проводится в рамках исполнения поручения Президента Шавката Мирзияева в ходе его визита в Каракалпакстан 2 октября 2020 года», - сообщает УзА.

По данным издания «Халк сузи» («Народное слово»), абитуриенты, проживающие в Ферганской долине и набравшие не менее 56,7 балла на тестах, будут приняты в Андижанский институт экономики и строительства на контрактной основе.

print
  • За сутки в России от коронавируса скончались 411 человек
  • В Узбекистане школьников обязали петь гимн и слушать стихи о Родине на занятиях
  • В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com