Не поступившим абитуриентам из Каракалпакстана и Ферганской области выделят дополнительные квоты

CentralAsia (UZ) - Абитуриентам, которые в этом году не сдали экзамены в трех районах Каракалпакстана и Ферганской долины, но набрали не менее 56,7 балла, будет предоставлен еще один шанс. Об этом сообщило УзА.

Абитуриенты из из Муйнакского, Тахтакупирского и Караузякского районов Каракалпакстана, набравшие не менее 56,7 балла, и которые не смогли поступить в вузы страны, будут приняты на платной основе. Они должны проработать в названных районах не менее 5 лет после окончания учебы.

Те, кто будут допущены к обучению в вузах по дополнительным квотам, должны выбрать другое направление, кроме медицины.

«Данная мера проводится в рамках исполнения поручения Президента Шавката Мирзияева в ходе его визита в Каракалпакстан 2 октября 2020 года», - сообщает УзА.

По данным издания «Халк сузи» («Народное слово»), абитуриенты, проживающие в Ферганской долине и набравшие не менее 56,7 балла на тестах, будут приняты в Андижанский институт экономики и строительства на контрактной основе.