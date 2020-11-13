Джихадистские группы проникают в соцсети по всей Центральной Азии, - Foreign Policy

Иллюстрационное фото

CentralAsia (CA) - Центральная Азия долгое время была цифровой периферией. Однако за последнее десятилетие пять республик региона — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан подверглись быстрой цифровой трансформации. Но интернет, как всегда, представляет собой палку о двух концах: по мере того, как все больше жителей Центральной Азии выходят в интернет, они сталкиваются с изощренным экстремистским контентом на своих родных языках - и с серьезным риском радикализации, пишут на страницах американского журнала Foreign Policy Кумар Бекболотов, Роберт Мугга и Рафал Рохозинский, члены SecDev Group.

В регионе закрепились глобальные джихадистские движения, отмечает издание. Террористические ячейки, связанные с Центральной Азией, предположительно стояли за терактами в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге в 2017 году, Стокгольме в 2018 году и Стамбуле в 2019 году. Правительства стран Центральной Азии изо всех сил пытаются сдержать организованную террористическую деятельность, особенно после того, как несколько тысяч имеющих боевой опыт иностранных боевиков вернулись после военных действий в раздираемых войной Афганистане, Ираке и Сирии. Одна из причин, по которой их так трудно контролировать, заключается в том, что многие экстремисты из Центральной Азии мигрировали онлайн.

Новое поколение цифровых экстремистов в Центральной Азии работает на плодородной почве. Они могут воздействовать на огромные группы молодежи, которые сталкиваются с мрачным будущим с неясными возможностями получения образования, ограниченными перспективами трудоустройства и низкой социальной мобильностью. Авторитарные полицейские государства оставляют мало возможностей для значимого политического выражения. Чтобы их претензии были услышаны, разочарованные молодые люди обращаются к все более радикальным движениям, которые им все легче найти через социальные сети или другие онлайн-платформы, поясняют авторы публикации.

Многие воинствующие экстремисты Центральной Азии связаны с «Аль-Каидой», «Исламским государством» и «Талибаном». Их альянсы часто изменчивы, а мотивы разнообразны. И в интернете они ищут новобранцев не только в странах Центральной Азии, но и распространяют свою деятельность на растущую диаспору на фоне того, как безработные молодые люди ищут счастья в других странах региона, включая соседнюю Россию.

Онлайн-исследование SecDev выявило почти 500 отдельных каналов, используемых экстремистскими организациями Центральной Азии в Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube и популярных российских платформах Vkontakte и «Одноклассники». На эти каналы подписано более 174 тыс. человек, а общая аудитория, по оценкам, составляет миллионы.

Некоторые экстремистские группы более активны в цифровой сфере, чем другие. Например, группы, связанные с «Исламским государством», имеют наибольшее присутствие в соцсетях в регионе: по состоянию на июль 2020 года - более 174 каналов и более 66 000 подписок на их различные платформы. Не сильно отстают и группы, связанные с «Хаят Тахрир аш-Шам» (салафитское ополчение, сражающееся с режимом Асада в Сирии) - 119 каналов и почти 50 000 подписок. Другие группы зарегистрировали от 1 000 до 16 000 подписок. Но трудно точно определить, сколько экстремистов активны, и есть большая вероятность, что их недооценивают, поскольку они все чаще используют платформу для обмена зашифрованными сообщениями Telegram. Каналы также имеют тенденцию связывать свою собственную местную борьбу с конфликтами в других частях мира. Например, по мере обострения боевых действий в Нагорном Карабахе этим летом, SecDev обнаружила участившиеся обсуждения со стороны связанных с «Хаят Тахрир аш-Шам» групп в Сирии, которые поддерживали Азербайджан и Турцию. Напряженность в отношениях между Россией и Турцией - еще одна важная тема, часто сопровождаемая призывом к оружию в поддержку Турции с мусульманским большинством. Большая часть этого контента нацелена на пользователей из Центральной Азии.

Большинство экстремистских групп стараются сохранять жесткую анонимность в своих сетях. Они регулярно используют фейковые каналы, чтобы сбить с толку российские и другие спецслужбы. Чтобы не стать мишенью, экстремистские каналы смешивают обычный религиозный и политический контент с более радикальными постами. К настоящему времени эти группы также знают, как быстро распространять резервные гиперссылки и сторонние каналы при удалении их веб-сайтов. Администраторы каналов часто используют ботов и свои личные контакты, чтобы заполнить аккаунты подписчиков гиперссылками до того, как их каналы будут закрыты.

Воинствующие онлайн-экстремисты также быстро удаляют контент, чтобы власти не смогли проследить его до источника. Например, в начале этого года SecDev обнаружила резкое сокращение количества каналов Telegram, распространяющих экстремистский контент. В последние месяцы произошло небольшое, но заметное снижение количества экстремистских каналов на большинстве платформ, что привело к резкому сокращению подписок в целом. Это не обязательно означает, что группы сокращаются, на самом деле, есть признаки того, что группы прибегают к резервным каналам и зашифрованным сообщениям, чтобы удалить пробел.

Центральная Азия находится в центре гибридного конфликта нового типа, в котором границы физического и цифрового мира размыты. В конфликте такого типа прекращение распространения онлайн-контента насильственного экстремизма так же важно, как и борьба с терроризмом, правоохранительные меры и меры развития, направленные на экстремистов и социальные условия, ведущие к радикализации, заключает издание.