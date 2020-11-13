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  13 ноября 2020
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Euronews подготовил видеорепортаж для передачи Focus об Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Телеканал Euronews подготовил видеорепортаж для передачи Focus об Узбекистане.

Ролик рассказывает об инициативах президента Шавката Мирзиёева, высказанных на 75-м заседании Генассамблеи ООН в сентябре этого года. Репортаж освещает масштабные проекты, осуществляемые Узбекистаном по интегрированию Центральной Азии в глобальные транспортные коридоры.

Кроме этого, в аналитической программе затрагивается вопрос строительства стратегически важных энергетических объектов, что в перспективе позволит Узбекистану обрести энергетическую независимость.

Спецрепортаж дополнен интервью с ведущими спикерами по отраслям.

На Euronews репортаж транслируется 11 по 18 ноября.

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