- Узбекистан, общество
- 15:55, 13 ноября 2020
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CentralAsia (UZ) - Телеканал Euronews подготовил видеорепортаж для передачи Focus об Узбекистане.
Ролик рассказывает об инициативах президента Шавката Мирзиёева, высказанных на 75-м заседании Генассамблеи ООН в сентябре этого года. Репортаж освещает масштабные проекты, осуществляемые Узбекистаном по интегрированию Центральной Азии в глобальные транспортные коридоры.
Кроме этого, в аналитической программе затрагивается вопрос строительства стратегически важных энергетических объектов, что в перспективе позволит Узбекистану обрести энергетическую независимость.
Спецрепортаж дополнен интервью с ведущими спикерами по отраслям.
На Euronews репортаж транслируется 11 по 18 ноября.