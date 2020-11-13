МИД Таджикистана сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе

CentralAsia (TJ) - Республика Таджикистан приветствует заявление президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и всех боевых действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.



Подчеркиваем исключительную важность мирного решения конфликта в Нагорном Карабахе политико-дипломатическими методами и в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, заявили в МИД Таджикистана.

Совместное заявление В.Путина, И.Алиева и Н.Пашиняна о прекращении огня в Нагорном Карабахе было подписано 10 ноября.

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