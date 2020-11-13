Потемкинские деревни по-азиатски: города Узбекистана глазами российского журналиста

CentralAsia (UZ) - Узбекские города на первый взгляд прекрасны, но при детальном рассмотрении оказываются похожими на какие-то дешевые фальшивки. Вылизанные до блеска центральные улицы, а за ними — помойка и тлен. Бутафорская красота, в подлинность которой верят даже сами местные жители, — это высший пилотаж, который доступен не каждому режиму.

Автор репортажа ridus.ru проехал по всему Узбекистану и понял, что главная национальная идея этой страны — показать, что все там очень хорошо. Не сделать хорошо, а именно показать и горячо доказать непонятно что непонятно кому и непонятно зачем.

Столичный лоск

Возьмем для начала центр Ташкента. Большой город, большие проспекты, большие и красивые правительственные здания. Но никто не сидит в центре города в парках на скамейках, дети не играют на детских площадках. Просто потому, что скамеек и детских площадок в центре города нет.

А все почему? Потому что «красивый» и блестящий центр столицы создан только для того, чтобы по нему мог проехать какой-то узбекский высокопоставленный чиновник и удовлетворенно прокряхтеть: «Гузаллик!»

Люди там только мешаются, загораживают красоту. Поэтому максимум, что там реально возможно, — пройти мимо. Задержаться и отдохнуть никак не получится, не положено.

Любой город Узбекистана — не для жизни людей, а для показухи: мол, смотрите, какое большое здание, какой газон, какая длинная дорога и ровный тротуар.

Не для применения, только для демонстрации.

Да, подобная показуха встречается порой во многих странах, и Россия тут никак не исключение, но такого масштаба урбанистической фальши я не видел нигде. Во всяком случае в Северной Корее я просто не бывал.

Между тем жители Ташкента сами по себе люди доверчивые и готовы чуть ли не драться за звание самого красивого города мира. Подобный расклад очень выгоден для властей, которые не делают в реальности для обычных людей ровным счетом ничего.

Стоит зайти в любой двор в самом центре узбекской столицы — и тут же вся напускная ее красота «превращается в тыкву».

Для людей здесь нет ничего, даже косметического ремонта не делали, судя по всему, со времен СССР. Но чиновники этого не видят. Они видят большой проспект и красивые правительственные здания, вокруг которых почему-то совсем нет людей.



Провинциальный город как яркий пример

Но самую настоящую потемкинскую деревню я увидел в городе Карши. Назвать это место полноценным городом у меня язык не поворачивается.

В один момент здесь снесли реальные дома на центральных улицах и построили вместо них красивенькие новенькие здания. Качество домов такое, что они еще до сдачи в эксплуатацию буквально распадаются: по стенам бегут трещины, вываливается штукатурка, а иногда и целые кирпичи. Даже на фасадах. Хотя, конечно, изнутри и со двора все еще хуже.

Но если ехать по городу на большой скорости в кортеже, то выглядит все очень неплохо — почти как небольшой европейский городок: не древние махалли, которые были тут раньше, а современная, так сказать, архитектура.

В реальности же все обстоит как с дешевыми азиатскими подделками брендовых европейских вещей. Присматриваешься поближе — и понимаешь, что все совсем не то.

Что эти дома на самом деле жилые, у меня возникли сомнения еще днем: уж больно пустыми выглядели окна, а все люди, которых я встречал, гуляя по дворам, не заходили в подъезды этих декоративных зданий, а шли вглубь, где остались старые покосившиеся домики.

Во время же вечерней прогулки мои подозрения подтвердились: в «шикарных» новых домах в центре Карши, которым уже по два-три года, практически никто не живет.

В каждом доме свет горит лишь в нескольких квартирах, в остальных просто никого нет. Но в этом ничего удивительного, потому что квартиры в этих новостройках стоят от 30 тысяч долларов, у людей просто нет таких огромных для Узбекистана сумм денег.

Таким образом, здания эти возвели, чтобы создать иллюзию благополучия для залетных бизнесменов, ну, и, видимо, для самих местных: люди верят, что стали успешнее.

При этом большинство жителей Карши продолжают прозябать рядом со всей этой «красотой» в очень скромных условиях. Вечером можно увидеть, как люди идут домой в полную темноту, которая начинается за пределами центральной улицы. Да, освещение в городе только на главной «авеню».

Выглядит это довольно жутко. В темноте я не рискнул гулять по району, но не потому, что переживал за свою безопасность, а просто потому, что не видно абсолютно ничего, а дворы в таком состоянии, что легко можно угодить в канаву, да и приятного в таких прогулках мало.

Дело в том, что дворы в городе тоже не то чтобы дворы в привычном смысле слова. Дворы в Карши утопают в мусоре и похожи, скорее, на городские помойки.

При этом мусор предельно качественно убирают на главной улице, потому что проезжающим мимо чиновникам грязь, конечно, неприятна.

Но никто ничего не говорит местным, которые вываливают отбросы прямо во дворах. Да и что им можно предъявить, если они и не виноваты? Ведь мусорят они не ради удовольствия, а потому что вариантов у них нет: отходы жизнедеятельности не вывозят.

Да, мусор из Карши не вывозят вообще. Я увидел настолько загаженный город впервые. Раньше был уверен, что подобное встречается только в каких-то совсем жутких африканских странах.

Кстати, на тему вывоза мусора в Карши я встретил в Сети достаточно жуткий комментарий. Понятно, что его автор высказал свое предложение от безысходности.

Зато на центральной аллее напротив административных зданий специально обученные люди круглосуточно ухаживают за газоном и прибирают мусор.

Вообще центральный городской парк рядом с местной администрацией — невероятное место.

Тянется он, кажется, километра два, и нигде ни одной скамейки. То есть это очередная имитация: вроде и есть аллея, но и она не для людей, а только для красивого вида из окна авто.

Правда, когда я дошел до самого конца той аллеи, то лавочки все-таки обнаружил. Все скамейки города расставили в одном загончике, куда гражданам, видимо, следует приходить, нагулявшись по пустынным улицам Карши. Других точек для уличного отдыха в городе нет.

Место получилось странноватое. И плиточка, которой выложена дорожка до скамеек. И сам «загончик». Все это напоминает какое-то кладбище.

Интересно, почему узбекские чиновники настолько ненавидят своих сограждан? Иного объяснения подобного отношения не находится.

Также в Карши мне встретилось необычное здание, архитектор которого, судя по всему, стремился следовать передовым технологиям дизайна. Я поинтересовался у местных, что же находится там внутри. Оказалось, новый крутой бассейн.

Я бассейны очень люблю и, конечно, захотел тут же попасть внутрь: всех встречных буквально «поставил на уши» — спрашивал у прохожих, но ни один так и не смог рассказать, какой же все-таки бассейн внутри. Никто там никогда не был.

Однако я решил брать объект штурмом, обошел здание несколько раз, но входа так и не нашел. Смело предполагаю, что это настоящий муляж, потому что никакого подтверждения реального существования бассейна внутри той постройки найти я так и не смог.

Вот и весь город такой — сплошная имитация жизни.

Еще раз покажу, как выглядит центральная улица Карши, по которой проезжают чиновники и которой заставляют гордиться местных жителей.

А такая картина открывается сразу за новенькими и красивыми домами.

На второй линии все старенькие дома, в которых живут обычные люди, буквально разваливаются. Власти, конечно, обещали и эти дома снести, а вскоре построить новое качественное жилье.

Но на самом деле эти дома будут стоять здесь до тех пор, пока не разрушатся.

Никто не будет решать жилищные проблемы жителей Узбекистана, оставшихся на второй линии от центральной улицы. Потому что зачем? Их дома ведь не портят вид. Да и сами они готовы глотки рвать за эту красоту.

Впрочем, может, оно даже и к лучшему, потому что качество новостроек такое, что в них просто опасно жить, все может развалиться в любой момент.

Дорог, кстати, в Карши, кроме одной центральной, тоже практически нет: ведь чиновники не катаются по отдаленным районам. Последний раз дорожное полотно здесь прокладывали еще в советское время.

Вся эта имитация ставит в тупик человека со стороны, которому по телевизору не рассказывали, что это красиво и этим нужно гордиться. И грустно смотреть на то, как местные вынуждены выживать в очень печальных условиях, в то время как их убеждают, что две улицы, полные бутафорских домов — это отличное развитие урбанистики.