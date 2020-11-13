В аэропорту Екатеринбурга скопилась очередь из 500 мигрантов из Узбекистана и Кыргызстана

CentralAsia (UZ) - В ночь на 13 ноября в екатеринбургском аэропорту Кольцово образовалась гигантская очередь. Больше 500 человек столпились перед пунктом досмотра в терминале международных линий. На видео можно заметить, как сотни людей стоят вплотную друг к другу, сообщает местное издание ww.e1.ru.



В пресс-службе аэропорта рассказали, что сегодня ночью было три вывозных рейса, люди направлялись в Бишкек, Ош и Ташкент. Этими рейсами домой отправлялись граждане Кыргызстана и Узбекистана.

"Еще до начала регистрации на рейсы и открытия зоны таможенного контроля, за четыре часа до вылета, перед пунктом досмотра в терминале международных линий скопилось более 500 пассажиров и сопровождающих их лиц, — пояснили в Кольцово. — К сожалению, на все просьбы представителей аэропорта и правоохранительных органов о соблюдении социальной дистанции они не реагировали".

В аэропорту подчеркнули, что в Кольцово соблюдают все меры профилактики распространения коронавируса. Однако соблюдение этих мер во многом зависит от посетителей.

"Мы благодарны тем пассажирам и посетителям аэропорта, которые ответственно подходят к своему здоровью и здоровью окружающих, соблюдая необходимые меры профилактики", — добавили в Кольцово.