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  13 ноября 2020
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Президент Южной Кореи наградил орденом министра дошкольного образования Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  На днях в Ташкенте состоялась официальная церемония вручения ордена «За дипломатические заслуги» министру дошкольного образования Агриппине Шин. Указ о присвоении данного ордена был подписан президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, сообщили местные СМИ.

«Для меня огромная честь быть удостоенной самой высокой награды Президента Республики Корея за вклад в расширение и укрепление дружбы между нашими братскими странами. Данный знак отличия будет еще одним стимулом в моей будущей работе. Я и дальше готова способствовать расширению узбекско-корейских отношений во благо процветания обеих стран», - отметила министр.

Орден «За дипломатические заслуги» был учреждён 25 июля 1963 года для награждения граждан страны и иностранцев в качестве признания их заслуги на дипломатическом поприще, а также за повышение национального престижа за рубежом, и содействие в международном сотрудничестве и дружбе.

Орден «За заслуги на дипломатической службе» делится на 5 степеней: Кванхва, Хынин, Сунгнэ, Чанэ, Сукчон. Первая степень, в свою очередь, делится на два класса; высшего класса удостаивают исключительно высокопоставленных дипломатов. Степень «Кванхва» является самой высокой наградой Президента Республики Корея за вклад, вносимый в расширение и укрепление дружбы между двумя странами.

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