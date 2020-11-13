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  13 ноября 2020
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В России уволили заведующего филиалом больницы, где медсестра тащила ребенка за волосы
Предыстория: В России медсестра туберкулезной больницы подняла ребенка за волосы (фото, видео)

CentralAsia (CA) -  В городе Новосибирске минздрав РФ уволил заведующего детским филиалом клинической туберкулезной больницы, где медсестра схватила девочку за волосы и оттащила на кровать. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Старшую сестру филиала и старшую сестру отделения, где произошел инцидент, понизили в должности.

Кроме того, в больнице пересмотрели штатное расписание — увеличили количество нянь для детей, которые лежат без родителей. В коридорах, игровых и палатах смонтируют систему видеонаблюдения.

Женщина, которая лежала в больнице со своими детьми, 6 ноября опубликовала видео, на котором медсестра за волосы оттащила девочку на кровать. Сотрудницу учреждения уволили, на нее завели уголовное дело по 156 статье УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). По этой же статье возбудили дело на другую медсестру, которая также жестоко обращалась с ребенком. Подобное правонарушение наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей (около 1300 долларов) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами или исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Также сообщается, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности руководства туберкулезной больницы.

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