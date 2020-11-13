Жители уходят из Карабаха, сжигая свои дома

CentralAsia (CA) - Через несколько дней после окончания войны в Нагорном Карабахе снова запылали дома. Потерпевшие поражение в войне армяне бегут, сжигая то, что не могут взять с собой, передает ВВС.

В селе Чаректар, у горной дороги, связывавшей северную часть Нагорного Карабаха с Арменией, яркими факелами в вечерней тьме горят несколько домов. Рядом — грузовики, забитые домашним скарбом.

Чаректар находится в Кельбаджарском районе, а этот район по трехстороннему соглашению, остановившему войну, через два дня должен вернуться под контроль Азербайджана.