[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Жители уходят из Карабаха, сжигая свои дома

CentralAsia (CA) -  Через несколько дней после окончания войны в Нагорном Карабахе снова запылали дома. Потерпевшие поражение в войне армяне бегут, сжигая то, что не могут взять с собой, передает ВВС.

В селе Чаректар, у горной дороги, связывавшей северную часть Нагорного Карабаха с Арменией, яркими факелами в вечерней тьме горят несколько домов. Рядом — грузовики, забитые домашним скарбом.

Чаректар находится в Кельбаджарском районе, а этот район по трехстороннему соглашению, остановившему войну, через два дня должен вернуться под контроль Азербайджана.

Поэтому дома горят и в Чаректаре, и в соседнем Дадиванке, где расположен древний монастырь, и в других селах по дороге.

print
  • Китай поздравил Байдена с победой на выборах США
  • Монголия отправила в Китай баранину в помощь в борьбе с COVID
  • Euronews подготовил видеорепортаж для передачи Focus об Узбекистане


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com