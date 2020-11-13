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  13 ноября 2020
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Черногория вводит комендантский час

CentralAsia (CA) -  Власти Черногории вводят запрет на передвижение граждан в ночное время из-за пандемии COVID-19, сообщил Национальный совет по инфекционным заболеваниям (NKT).

Запрещается покидать место проживания с 21:00 до 5:00, рабочее время торговых точек, кафе и ресторанов ограничивается до 20:00, на выходных запрещаются междугородние поездки, запрещаются собрания свыше 4 человек, религиозные обряды разрешены только в отсутствие верующих, сообщил министр здравоохранения Кенан Храпович.

Уточняется, что пока меры действуют до 1 декабря. Посещение кафе и ресторанов с 7:00 до 20:00 возможно только при наличии защитной маски, которую разрешается снимать лишь на время еды и питья. За одним столом могут находиться не более четырех человек, обязательна дистанция между ними в два метра.

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