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  13 ноября 2020
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Уроженка Таджикистана признана самой красивой мигранткой России

CentralAsia (TJ) -  12 ноября в России завершился конкурс красоты среди девушек-мигранток, сообщает портал "Ахбор".

На организованном Федерацией мигрантов России конкурсе красоты из более чем двухсот претенденток родом из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Украины, Молдовы, Узбекистана, Туркменистана и даже Афганистана выбрали самую красивую девушку среди мигранток.

Первые туры проходили посредством онлайн-голосования, а финал, в который вышли 12 участниц, состоялся очно. В итоге самой прекрасной была признана проживающая в Екатеринбурге представительница Таджикистана Фатима Каладорова, а приз зрительских симпатий получила мигрантка из Кыргызстана Камила Полотбекова.

Сообщается, что Фатима Каладорова родилась в России в семье мигрантов из Таджикистана.

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Публикация от Fatima?? (@kaladorova_f)

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