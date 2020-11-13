В Туркменистане создали первую программу-мессенджер и национальную электронную почту

CentralAsia (TM) - Специалисты «Türkmentelekom» разработали программное обеспечение для создания новой современной национальной электронной почты и в настоящее время проводят тестирование. Об этом доложил на состоявшемся сегодня расширенном заседании Кабинета Министров Туркменистана вице-премьер Байрамгелди Овезов, передает "Туркменпортал".

Он также сообщил, что в целях выполнения поставленных задач по внедрению цифровой экономики специалисты закрытого акционерного общества «Altyn Asyr» запустили первую в стране национальную систему обмена онлайн-сообщениями – программу-мессенджер и её мобильное приложение.

С помощью интернета это мобильное программное обеспечение позволяет мгновенно обмениваться текстовыми сообщениями электронной почты, участвовать в групповых беседах, разговаривать с использованием видеосвязи, а также отправлять и получать различные типы электронных файлов.

В настоящее время решается вопрос о названиях для национального сервиса электронной почты и нового приложения для обмена сообщениями.

Заслушав отчёт, президент Гурбангулы Бердымухамедов потребовал ускорить темпы ведущихся работ по вводу в действие новой национальной электронной почты и программы-мессенджера, дав вице-премьеру ряд конкретных указаний в данном направлении.